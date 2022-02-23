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Турция отказалась выбирать между Россией и Украиной

Президент Турции Эрдоган заявил, что не собирается «отказываться» от России ради Украины

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается «отказываться» от сотрудничества с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины, однако он также не готов выбирать между ними в пользу Москвы. Цитату приводит РИА Новости.

«У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», — подчеркнул он.

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Виктория Кондратьева
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