Байдена обвинили в потворстве украинскому кризису

Президенту США Джо Байдену следовало усилить давление на Россию в санкционной сфере и вынудить партнеров по НАТО уделять больше внимания ее сдерживанию. Вместо этого он ввел ограниченный пакет санкций, который не только не запугал российские власти, но и фактически дал им «зеленый свет» на дальнейшие действия по украинскому кризису. С таким мнением выступил бывший госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с телеканалом Fox News.

«[Байден] мог бы остановить строительство "Северного потока-2" месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции... Я думаю, [президент России] Владимир Путин, наблюдая за введенными против тех двух частей Украины санкциями, (речь о Донецкой и Луганской народных республиках) воспринял это как зеленый свет», — предположил экс-госсекретарь.

По его мнению, теперь само НАТО должно усилить присутствие в Эстонии, Литве и Латвии, «чтобы защитить эти страны».

Ранее Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

