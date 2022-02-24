Задержанного ФСБ со взяткой полковника МВД отправили в СИЗО

Благовещенский суд избрал меру пресечения бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Амурской области полковнику Роману Хромченко, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

По ходатайству следствия полицейский арестован до 21 апреля. Принимая решение о заключении его под стражу, суд принял во внимание то, что он является высокопоставленным сотрудником МВД и обладает достаточными ресурсами и сведениями о свидетелях по уголовному делу. Подсудимого отправили в СИЗО.

Хромченко был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в покушении и получении взятки. До задержания он был уволен из полиции по выслуге лет.