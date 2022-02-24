Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В России высказались о сроках военной операции по защите Донбасса

Сенатор Цеков предрек быстрое окончание военной операции России по защите Донбасса

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Военная операция России по защите Донбасса завершится очень быстро ввиду того, что большая часть населения страны заинтересована в демилитаризации, уверен сенатор Совфеда Сергей Цеков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Думаю, что продолжаться все это будет недолго. Уверен, никакой консолидации украинского общества на самом деле нет, есть только очень большой страх народа перед беспределом нациков. Они запугали людей, демонстрируя только на основе запугивания некое единство и этот антироссийский дух. Когда люди на Украине почувствуют, что происходит не нападение, а освобождение, все закончится очень быстро», — считает Цеков.

Политик уверен, что воинственная риторика, которая звучит сейчас, в частности, в украинских СМИ, обусловлена большой растерянностью в обществе.

«Они, как говорится, допрыгались. Дошли до ручки. До момента, когда придется нести ответственность за все, что происходило с Украиной не только в последние восемь лет, но и раньше», — заключил сенатор.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.

Владимир Путин также обратился ко внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
В Совфеде предрекли полную демилитаризацию Украины в результате военной операции
Китай заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной
Генсек НАТО обвинил Россию в безрассудном нападении на Украину
Генштаб Украины заявил об ударах по аэродромам и военным объектам
В Луганской области объявили всеобщую эвакуацию
Назначена дата рассмотрения в суде дела бывшего министра Абызова
Стало известно о разговоре Путина и Эрдогана после начала операции в Донбассе
Россияне раскрыли способы накопить на ипотеку
Байден рассказал Зеленскому об ответе США на действия России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.