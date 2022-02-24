В России высказались о сроках военной операции по защите Донбасса

Военная операция России по защите Донбасса завершится очень быстро ввиду того, что большая часть населения страны заинтересована в демилитаризации, уверен сенатор Совфеда Сергей Цеков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Думаю, что продолжаться все это будет недолго. Уверен, никакой консолидации украинского общества на самом деле нет, есть только очень большой страх народа перед беспределом нациков. Они запугали людей, демонстрируя только на основе запугивания некое единство и этот антироссийский дух. Когда люди на Украине почувствуют, что происходит не нападение, а освобождение, все закончится очень быстро», — считает Цеков.

Политик уверен, что воинственная риторика, которая звучит сейчас, в частности, в украинских СМИ, обусловлена большой растерянностью в обществе.

«Они, как говорится, допрыгались. Дошли до ручки. До момента, когда придется нести ответственность за все, что происходило с Украиной не только в последние восемь лет, но и раньше», — заключил сенатор.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.

Владимир Путин также обратился ко внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.