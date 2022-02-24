Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили за растрату 67 миллионов

Заельцовский районный суд Новосибирска дал условный срок бывшему заместителю председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексею Мишенину. Его приговорили к четырем годам колонии условно. Об этом в четверг, 24 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-зампреда признали виновным по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Он полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб. «При вынесении мне приговора прошу принять во внимание, что я не опасен, при ведении дела активно сотрудничал с органами досудебного следствия. Я сожалею о случившемся и прошу назначить минимальный срок вместо реального лишения свободы», — сказал Мишенин во время заседания.

По данным следствия, в 2016 году подсудимый вместе с сообщниками, работающими на Новосибирском авиаремонтном заводе («НАРЗ»), присвоил 67,7 миллиона рублей, принадлежащих предприятию. После этого они потратили деньги на личные цели.