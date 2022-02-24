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Киевляне начали уезжать из города

Киевляне начали экстренно покидать украинскую столицу

Жители Киева начали экстренно покидать украинскую столицу. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Shot».

На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как на автомагистрали на большой скорости в одну сторону массово движется поток автомобилей. Снимавший кадры отметил, что еще десять минут назад дорога была пуста.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
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