Киевляне начали уезжать из города

Жители Киева начали экстренно покидать украинскую столицу. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Shot».

На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как на автомагистрали на большой скорости в одну сторону массово движется поток автомобилей. Снимавший кадры отметил, что еще десять минут назад дорога была пуста.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».