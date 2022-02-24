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ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов

ЦБ назвал коллективное страхование неэффективным финансовым продуктом

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Банк России назвал семь страховых и банковских инструментов с низкой потребительской ценностью, пишут «Известия».

Среди них — коллективное страхование, исправление кредитной истории маленькими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни, исправление кредитной истории с помощью выдачи кредитной карты с небольшим лимитом, отправка данных о займе в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату, снижение за плату процентной ставки.

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Объясняя ненужность этих финпродуктов, ЦБ, например, сказал, что клиентская ценность коллективных договоров страхования намного меньше их стоимости, а риск остаться без багажа во время поездки невысокий, поэтому страхование от его потери неэффективна.

Ранее Центробанк предпринял очередную попытку защитить россиян от необдуманных инвестиций, рекомендовав банкам не заключать с клиентами договоры брокерского обслуживания в автоматическом режиме.

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Платон Щукин
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