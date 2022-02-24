В России заявили о попытках убедить Украину прекратить обстрелы в Донбассе

Москва до последнего момента пыталась убедить Украину прекратить обстрелы в Донбассе. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам главы государства, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Путин назвал целью происходящего защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.