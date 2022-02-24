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Россиянам раскрыли способ проверить платежи за отопление

«Российская газета»: энергосбережение способно снизить плату за отопление до 40 процентов

Фото: АГН «Москва»

Показания общедомового счетчика и суммарный объем тепла, предоставленный во всех жилых и нежилых помещениях, обязательно указываются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, которые ежемесячно получают россияне. Это позволяет гражданам проверить плату за тепло, пишет «Российская газета».

Издание раскрыло и другой способ проверить платежи за отопление — каждый житель вправе подать заявление в управляющую организацию, и она обязана в течение трех рабочих дней предоставить письменную информацию за интересующие потребителя платежные периоды (в том числе о потреблении тепла по показаниям общедомовых счетчиков). Если возникнет подозрение, что службы ЖКХ ошиблись в расчетах, можно пожаловаться в Госжилинспекцию.

Если платежи верные, но большие, жителям стоит задуматься, как уменьшить потребление тепла. Снижают его, в частности, энергоэффективный капремонт и установка автоматической системы погодного регулирования. В среднем за счет энергосберегающих мероприятий платеж за отопление можно снизить на 15-40 процентов, указывают специалисты.

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Ранее причину массовых переплат за отопление нашли в несоблюдении коммунальщиками температурного графика. Управляющие компании должны следить за сменой погоды на улице, чтобы температура батарей в доме была комфортной, заявила председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Нина Ташевская
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