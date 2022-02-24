Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора политики обсудили ситуации в Донбассе. Путин указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса.

Глава России также указал на многолетнюю деструктивную политику Киева, направленную на слом Минских договоренностей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

