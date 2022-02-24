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В США призвали Байдена поддержать модернизацию ядерного арсенала из-за России

RT: конгрессмены призвали Байдена поддержать модернизацию ядерных вооружений из-за России

Фото: Globallookpress.com

В Конгрессе Соединенных Штатов призвали президента США Джо Байдена поддержать в полном объеме финансирование существующего плана модернизации в ядерной области на фоне проведения в России плановых учений сил стратегического сдерживания. Об этом сообщает Russia Today.

С соответствующим обращением инвестировать в ядерный арсенал выступили сенаторы Джим Инхоф и Джим Риш, а также члены палаты представителей Майк Роджерс и Майкл Маккол. По их словам, на фоне стратегических учений, призванных «продемонстрировать готовность Российской Федерации обменяться с Западом ядерными ударами и выйти победителем», Байден рассматривал возможность отказаться от «важнейшего ядерного потенциала».

По мнению конгрессменов, изменение ядерной декларативной политики не снизит риск применения ядерного оружия Москвой, Пекином или Пхеньяном, а наоборот, только подтолкнет противников Вашингтона к более агрессивным действиям.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии. По его словам, этому оружию нет равных во всем мире. Российский лидер отметил, что страна намерена и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах.

Ксения Назарова
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