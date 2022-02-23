Путин заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии

Президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем защитника Отечества заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии. Об этом сообщает РБК.

Российский лидер отметил, что этому оружию нет равных во всем мире.

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — отметил президент.

Он назвал подобные комплексы оружием будущего, которое значительно повышает потенциал вооруженных сил. При этом он добавил, что Россия продолжит улучшать и оснащать армию и флот, поскольку «непросто складывается международная обстановка».

По словам президента, для мирной жизни и «стабильного, поступательного развития» России необходимо обеспечить обороноспособность страны. Путин назвал это важнейшей государственной задачей.