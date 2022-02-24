Миронов высказался о целях военной операции России

Военная операция России направлена не против украинцев, а против «агрессивной кучки националистов», которая взяла украинский народ в заложники. Цели спецоперации назвал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в Telegram.

По его словам, ответственность за происходящее на Украине полностью лежит на президенте страны Владимире Зеленском и «той бандеровской клике, которая пришла к власти на Украине восемь лет назад в результате государственного переворота». Как отметил Миронов, русофобия давно стала идеологией Киева, а украинцы оказались в заложниках «у кучки агрессивных националистов, исповедующих откровенный фашизм в отношении населения русского востока Украины».

В данной ситуации, заявил депутат, президент России Владимир Путин принял единственно возможное решение для защиты не только Донбасса, но и всей России, которая могла оказаться под прицелом НАТО.

«Россия пыталась решить вопрос мирным способом — через интеграцию экономических интересов, через дипломатию, через экономическую помощь Украине. В ответ — поставки западного оружия бандеровскому режиму, создание крупнейшей военной группировки под Донбассом. Обстрелы мирного населения и прямая угроза геноцида», — подчеркнул Миронов.

24 февраля глава российского государства обратился к народу и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), добавил Путин.