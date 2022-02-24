Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Миронов высказался о целях военной операции России

Миронов заявил, что спецоперация РФ направлена против «кучки агрессивных националистов»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военная операция России направлена не против украинцев, а против «агрессивной кучки националистов», которая взяла украинский народ в заложники. Цели спецоперации назвал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в Telegram.

По его словам, ответственность за происходящее на Украине полностью лежит на президенте страны Владимире Зеленском и «той бандеровской клике, которая пришла к власти на Украине восемь лет назад в результате государственного переворота». Как отметил Миронов, русофобия давно стала идеологией Киева, а украинцы оказались в заложниках «у кучки агрессивных националистов, исповедующих откровенный фашизм в отношении населения русского востока Украины».

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

В данной ситуации, заявил депутат, президент России Владимир Путин принял единственно возможное решение для защиты не только Донбасса, но и всей России, которая могла оказаться под прицелом НАТО.

«Россия пыталась решить вопрос мирным способом — через интеграцию экономических интересов, через дипломатию, через экономическую помощь Украине. В ответ — поставки западного оружия бандеровскому режиму, создание крупнейшей военной группировки под Донбассом. Обстрелы мирного населения и прямая угроза геноцида», — подчеркнул Миронов.

24 февраля глава российского государства обратился к народу и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), добавил Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины
Лукашенко предложил России и Украине переговоры
Еще две российские компании пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы
Эмир Кустурица пообещал поставить в России «Время цыган»
Миронов высказался о целях военной операции России
В ЕС назвали ситуацию на Украине самым мрачным часом со времен Второй мировой
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными «однушками»
России пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции на Украине
Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных
Политолог назвал поражение ВСУ в Донбассе решенным вопросом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.