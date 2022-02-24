Генсек НАТО обвинил Россию в безрассудном нападении на Украину
Генсек НАТО Столтенберг счел, что военная операция в Донбассе нарушает международное право
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «военную операцию» в Донбассе, пишет ТАСС.
Генсек альянса также назвал действия Россий безрассудной атакой и счел, что нападение на Украину нарушает международное право и угрожает евроатлантической безопасности.
Ранее президент США Джо Байден обвинил лидера России Владимира Путина в «неоправданной атаке на украинский народ» после заявления президента РФ о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.