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Путин поговорил с Макроном об Украине

Кремль сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе беседы политики обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, рассказали в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции», — говорится в сообщении. «Установлено оставаться в контакте», — добавили в Кремле.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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