Генсек ООН пригрозил России последствиями в случае войны на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригрозил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в том случае, если продолжит операцию по демилитаризации Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава [ООН]», — добавил генсек организации.

Ранее он также призвал президента России Владимира Путина дать миру шанс и остановить «вторжение» на Украину. Так Гутерриш прокомментировал решение Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ее ответ будет незамедлительным.