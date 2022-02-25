Россиянка побывала в Греции и рассказала о плюсах отдыха в несезон

Россиянка отдохнула на греческом острове Кос в феврале и рассказала, почему туда стоит ехать в несезон. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, путевка на курорт оказалась бюджетной — тур на восемь ночей для двоих обошелся в 80 тысяч рублей. Первое, на что обратила внимание автор, — почти полное отсутствие других туристов. «Тишь, гладь, да божья благодать. Вкусно, недорого и по-домашнему», — описала она обстановку.

Еще одним плюсом она назвала ощущение «дома», которое возникло у нее на третий день отпуска. Например, вместо дорогостоящей аренды автомобилей в сервисах проката она предложила брать их у местных жителей. Они, по ее словам, готовы предоставить свои машины за символическую сумму.

Ранее в феврале в Греции анонсировали смягчение антиковидных мер для иностранных туристов к концу марта. По словам министра здравоохранения республики Таноса Плевриса, власти рассматривают вопрос о возможности полного отказа от коронавирусных ограничений для вакцинированных местных жителей и путешественников, въезжающих в страну.