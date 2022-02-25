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Обвиненный в мошенничестве на 4 миллиона рублей судья лишился статуса

Квалификационная коллегия лишила судейского статуса обвиняемого в мошенничестве в Саратове
Шамиль Кулахметов

Шамиль Кулахметов . Фото: пресс-служба Саратовского областного суда

Обвиненный в мошенничестве на 4 миллиона рублей судья лишился статуса. Так решила квалификационная коллегия судей (ККС) в Саратове. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Речь идет о судье Арбитражного суда Саратовской области Шамиле Кулахметове, который осужден за мошенничество в особо крупном размере. Летом 2021 года Саратовский областной суд назначил Кулахметову четыре года общего режима и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

По версии следствия, Кулахметов должен был выступить посредником и передать определенным судьям арбитражного суда деньги за «правильный» вердикт по делу бизнесмена. Однако Шамиль присвоил 4 миллиона рублей. Адвоката, который выступал посредником в передаче денег от коммерсанта, в 2018 году приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении коммерсанта прекращено, так как он сам заявил в правоохранительные органы о факте передачи денег.

Вопрос о прекращении полномочий Кулахметова должны были рассмотреть в декабре 2021 года, через несколько месяцев после приговора. Но этот вопрос неоднократно переносили. Но 25 февраля 2022 года представление председателя арбитражного суда Алексея Горябина рассмотрели члены ККС.

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Леонид Микуляк
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