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Токаев сменил главу МВД

Президент Казахстана Токаев назначил новым министром внутренних дел Марата Ахметжанова

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра внутренних дел. Об этом сообщает Orda.

Ерлан Тургумбаев, возглавлявший МВД с 2019 года, назначен советником президента. Новым министром стал Марат Ахметжанов, который до этого был председателем Антикоррупционной службы.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии.

По официальным данным, погибли 225 человек. Власти Казахстана назвали протестующих террористами. Арестованы сотни людей.

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София Сарджвеладзе
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