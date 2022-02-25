Сообщение о плененном на Украине российском военном оказалось недостоверным

Сообщение о российском военнослужащем, который попал в плен к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал своих соотечественников отправляться домой, оказалось недостоверным.

24 февраля Telegram-канал «Реальная Война» опубликовал видео, на котором запечатлен раненый мужчина в военной одежде. Он заявляет, что прибыл на территорию Украины из Нижнего Новгорода, и обращается к соотечественникам с призывом: «Друзья, уезжайте отсюда, вам здесь не рады». В то же время голоса за кадром отмечают, что «россиянам никто не рад».

Видно, что на показанного в ролике мужчину наброшена куртка, выполненная в штатной расцветке Вооруженных сил России — «пиксель». При этом можно заметить, что под ней на солдата надеты уставные китель и штаны ВСУ в расцветке «дубок», которая была широко распространена среди украинских военных.

Кроме того, никаких доказательств о принадлежности запечатленного на кадрах военнослужащего к российской армии, помимо его слов и куртки, не приводится, что может указывать на недостоверность представленной информации и постановочный характер видео.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Лидер государства заявил, что ответ будет незамедлительным.