Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Сообщение о плененном на Украине российском военном оказалось недостоверным

Информация о попавшем в плен на Украине российском военном не подтвердилась

Кадр: Telegram-канал «Реальная война»

Сообщение о российском военнослужащем, который попал в плен к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал своих соотечественников отправляться домой, оказалось недостоверным.

24 февраля Telegram-канал «Реальная Война» опубликовал видео, на котором запечатлен раненый мужчина в военной одежде. Он заявляет, что прибыл на территорию Украины из Нижнего Новгорода, и обращается к соотечественникам с призывом: «Друзья, уезжайте отсюда, вам здесь не рады». В то же время голоса за кадром отмечают, что «россиянам никто не рад».

Видно, что на показанного в ролике мужчину наброшена куртка, выполненная в штатной расцветке Вооруженных сил России — «пиксель». При этом можно заметить, что под ней на солдата надеты уставные китель и штаны ВСУ в расцветке «дубок», которая была широко распространена среди украинских военных.

Кроме того, никаких доказательств о принадлежности запечатленного на кадрах военнослужащего к российской армии, помимо его слов и куртки, не приводится, что может указывать на недостоверность представленной информации и постановочный характер видео.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Лидер государства заявил, что ответ будет незамедлительным.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил об отсутствии планов по оккупации Украины
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Россию лишили этапов Кубка мира по лыжным гонкам
Лавров обвинил Зеленского в упущенных переговорах по безопасности
Звезду фильмов Тарантино арестовали через месяц после смерти сына
Находящихся в розыске Интерпола двоих граждан Латвии задержали в Москве
Глава ДНР спрогнозировал дату окончания боев в Донбассе
ООН предупредила о катастрофических пожарах по всему миру
Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии
В США рассказали об угрожающем Японии китайском H-20
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.