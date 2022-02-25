Россиянка месяц прожила на Шри-Ланке и назвала плюсы и минусы курорта

Российская туристка прожила месяц на Шри-Ланке и поделилась достоинствами и недостатками курорта. Об этом она рассказал в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, главным плюсом острова девушка назвала благоприятную погоду, разнообразие активностей, красивую природу и низкие цены. При этом она отметила, что у пляжного отдыха на Шри-Ланке есть некоторые минусы.

«Шри-Ланка — не соседние Мальдивы, если хотите весь отдых нежиться на белоснежном пляже и купаться в бирюзовой воде, вам не сюда», — заявила она и пояснила, что океан часто бывает очень буйным — из-за этого туристам приходится искать укромные тихие бухты.

Среди минусов курорта автор блога перечислила «уставшие отели» со старым ремонтом и однообразную еду в некоторых регионах.

Ранее в феврале эксперты туриндустрии дали рекомендации по процедуре оформления виз для отдыха на Шри-Ланке. Согласно новым правилам въезда, в начале февраля власти страны расширили перечень стран, граждане которых могут получить визу по прибытии, — в список вошла и Россия. Однако путешественникам посоветовали по-прежнему оформлять документы заранее.