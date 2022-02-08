Россиянам объяснили новые правила въезда на Шри-Ланку

Эксперты туриндустрии дали рекомендации по процедуре оформления виз для отдыха на Шри-Ланке. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам въезда, в начале февраля власти страны расширили перечень стран, граждане которых могут получить визу по прибытии, — в список вошла и Россия. Однако путешественникам посоветовали по-прежнему оформлять документы заранее.

Как рассказали туроператоры, по прилете визовую форму необходимо заполнять на английском языке, что может быть затруднительно для многих россиян. «К тому же на заполнение анкеты для визы по прибытии требуется время, а групповой трансфер ждать не будет», — объяснили в компании ICS Travel Group.

При этом специалисты отметили, что оформление документов по приезде подойдет туристам, которые купили путевку в последний момент или не могут оплатить визу онлайн.

Кроме того, туроператоры назвали оптимальную стоимость тура на Шри-Ланку. По данным Space Travel, минимальная цена путевки для двоих на десять дней составляет 70 тысяч рублей. По информации системы бронирования PAC Group, недельный тур в феврале обойдется в 1,1 тысячи долларов (примерно 82,8 тысячи рублей).

Ранее, в январе, туроператоры сообщили о снижении стоимости путевок на Шри-Ланку. По данным специалистов, стоимость пакетных туров на остров в феврале снизилась на 10-15 процентов. Наиболее выгодное предложение обойдется в 45,2 тысячи рублей.