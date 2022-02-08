Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам объяснили новые правила въезда на Шри-Ланку

Туроператоры посоветовали россиянам заранее оформлять визы для отдыха на Шри-Ланке

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Эксперты туриндустрии дали рекомендации по процедуре оформления виз для отдыха на Шри-Ланке. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам въезда, в начале февраля власти страны расширили перечень стран, граждане которых могут получить визу по прибытии, — в список вошла и Россия. Однако путешественникам посоветовали по-прежнему оформлять документы заранее.

Как рассказали туроператоры, по прилете визовую форму необходимо заполнять на английском языке, что может быть затруднительно для многих россиян. «К тому же на заполнение анкеты для визы по прибытии требуется время, а групповой трансфер ждать не будет», — объяснили в компании ICS Travel Group.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

При этом специалисты отметили, что оформление документов по приезде подойдет туристам, которые купили путевку в последний момент или не могут оплатить визу онлайн.

Кроме того, туроператоры назвали оптимальную стоимость тура на Шри-Ланку. По данным Space Travel, минимальная цена путевки для двоих на десять дней составляет 70 тысяч рублей. По информации системы бронирования PAC Group, недельный тур в феврале обойдется в 1,1 тысячи долларов (примерно 82,8 тысячи рублей).

Ранее, в январе, туроператоры сообщили о снижении стоимости путевок на Шри-Ланку. По данным специалистов, стоимость пакетных туров на остров в феврале снизилась на 10-15 процентов. Наиболее выгодное предложение обойдется в 45,2 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона
Назначена дата рассмотрения нового дела в отношении Навального
Лукашенко подсчитал потраченные на протесты деньги
Воздух в Москве рекордно очистился
Гинцбург ответил на вопрос о побочных реакциях при вакцинации подростков
В КНР решили заставить США признать единый Китай
Страховые компании начали пересматривать стоимость ДМС
Мужчина нашел в машине паука и сделал его своим питомцем
Приезжему пришлось покинуть Россию из-за фото с мусором в Москве
Сопродюсеры «Матрицы» подали в суд на Warner Bros.
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.