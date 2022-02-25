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Попавший под санкции российский банк отказался от переводов Western Union

Совкомбанк временно прекратил переводы Union Pay и «Золотая корона»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совкомбанк, попавший вместе с некоторыми другими российскими кредитными организациями под санкции США, отказался от осуществления денежных переводов в рамках сервисов Western Union и «Золотая корона», сообщает ТАСС.

«Переводы денежных средств через системы Western Union и "Золотая корона" проводиться не будут», — заявили агентству в пресс-службе банка.

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9 февраля

Ранее 25 февраля Совкомбанк сообщил о приостановке выдачи ипотечных кредитов из-за неопределенности, сложившейся на рынке после объявления западных стран о введении санкций. При этом в банке пообещали продолжить выдачу всех видов кредитов после стабилизации ситуации.

Вечером 24 февраля Совкомбанк попал в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых были введены блокирующие санкции в связи со спецоперацией в Донбассе, о которой объявил президент Владимир Путин. Помимо прочего, им запрещены операции в долларах.

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Платон Щукин
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