В Германии посчитали надолго закрытой тему с запуском «Северного потока-2»

Российский газопровод «Северный поток-2» был хорошим проектом, однако теперь тема с его запуском закрыта надолго. Такое мнение высказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает РИА Новости.

«Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана», — заявил Хармс в эфире радиостанции DLF.

При этом он посчитал, что в целом прекращения поставок газа из России не ожидается. По мнению Хармса, ущерб от санкций в отношении Москвы, которые поддержала Германия, и так достаточно велик, поэтому какие-либо ответные меры с российской стороны «едва ли содержательно что-то изменят».

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

В ответ США, Великобритания и страны Евросоюза ввели новые санкции против Москвы. В частности, в санкционные списки ЕС внесли зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.