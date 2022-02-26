В России вырастет один штраф для водителей

С 1 марта 2022 года в России вступят в силу поправки в КоАП, которые предусматривают увеличение одного штрафа для водителей — за отсутствие техосмотра. Соответствующий закон Госдума приняла в окончательном чтении в декабре 2021 года.

Сейчас штраф за отсутствие ТО составляет от 500 до 800 рублей, а по новому законодательству вырастет до 2000 рублей. Нововведение коснется только тех автомобилей, которые подлежат обязательному ТО, уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Также Минтранс ужесточил требования к фотографированию на пунктах техосмотра. Если в настоящее время требуется два снимка машины — спереди и сзади, то по новым правилам транспортное средство будут фотографировать спереди, сзади и сбоку, а рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт.

Это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

Ранее стало известно, что каждая седьмая машина такси в Москве оказалась неисправна. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда с 4 по 6 февраля проверили более 27 тысяч автомобилей, и 3800 из них оказались повреждены.

Закон об отмене обязательного техосмотра, который коснулся владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, президент России Владимир Путин подписал 31 декабря 2021 года. Речь идет о тех транспортных средствах, которые находятся в собственности физических лиц и используются в личных целях.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.