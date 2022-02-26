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Захарова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы

Мария Захарова заявила о политизированности приостановки членства России в Совете Европы

Фото: Globallookpress.com

Решение Комитета министров Совета Европы (СЕ) приостановить членство России в этой организации политизировано и говорит об утрате ей самостоятельности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, проводимая Россией военная операция в Донбассе стала лишь формальным поводом для действий Совета, а сама Москва не желала такого исхода.

«Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение», – написала Захарова.

Она добавила, что без России Совет вскоре утратит свою общеевропейскую идентичность, а также превратится в сателлита «западного блока».

Ранее Захарова заявила о приближении точки невозврата в отношениях с Западом. При это она подчеркнула, что на международной арене Россия продолжит действовать исходя из собственных интересов.

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Алевтина Запольская
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