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Микронезия разорвет дипломатические отношения с Россией

Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией

Фото: Shutterstock

Федеративные Штаты Микронезии прислали Министерству иностранных дел России ноту о разрыве дипломатических отношений. Об этом написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на это решение республика пошла под давлением Вашингтона, используя как предлог проведение Россией военной операции в Донбассе.

«США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве», — написала Захарова.

Микронезия имеет статус независимого государства с 1986 года, до этого страна считалась «свободно ассоциированной с США территорией». Вашингтон, согласно местному законодательству, до сих пор занимается финансированием и безопасностью республики.

Ранее стало известно, что Украина решила сохранить консульские отношения с Россией, несмотря на разрыв дипломатических. Власти страны заверили, что такой шаг был необходим для защиты прав украинцев на территории «страны-агрессора».

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Алевтина Запольская
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