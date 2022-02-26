Ростуризм посоветовал россиянам за границей приложение «Зарубежный помощник»

Российским туристам, которые сейчас находятся в тех странах, где закрыто воздушное сообщение с Россией, необходимо зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Организованные туристы за рубежом при возникновении вопросов могут обращаться к туроператорам, а самостоятельные — напрямую в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где временно закрыты аэропорты, Ростуризм рекомендует обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения.

Сейчас туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов для тех туристов, которые отдыхают на юге России.

Зарегистрироваться в приложении МИД России «Зарубежный помощник» настоятельно рекомендуют самостоятельным туристам. В нем имеются важные функции, которые могут быть использованы во время путешествия: обратный звонок, уведомления о ЧС, экстренный вызов. Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отмену авиарейсов из ряда южных городов России вынужденной мерой и объяснил ее необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.