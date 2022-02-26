Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Ростуризм посоветовал россиянам за границей приложение «Зарубежный помощник»

Ростуризм опубликовал памятку для россиян за границей, а также отдыхающих на юге России

Фото: Globallookpress.com

Российским туристам, которые сейчас находятся в тех странах, где закрыто воздушное сообщение с Россией, необходимо зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Организованные туристы за рубежом при возникновении вопросов могут обращаться к туроператорам, а самостоятельные — напрямую в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где временно закрыты аэропорты, Ростуризм рекомендует обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения.

Сейчас туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов для тех туристов, которые отдыхают на юге России.

Зарегистрироваться в приложении МИД России «Зарубежный помощник» настоятельно рекомендуют самостоятельным туристам. В нем имеются важные функции, которые могут быть использованы во время путешествия: обратный звонок, уведомления о ЧС, экстренный вызов. Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отмену авиарейсов из ряда южных городов России вынужденной мерой и объяснил ее необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Польши, Болгарии и Чехии
Появились подробности задержания российского судна в Ла-Манше
Латвийская авиакомпания airBaltic приостановила полеты в Россию до конца марта
Власти сообщили об аварийном состоянии скульптур рабочего и колхозницы в Москве
На Украине остановили Шебелинский НПЗ
Немецкий бизнес выступил за точечные санкции против граждан России
В США рассказали об альтернативе российскому «Прогрессу»
Ростуризм посоветовал россиянам за границей приложение «Зарубежный помощник»
Президент Польши поддержал отказ сборной играть с Россией в отборе к ЧМ-2022
Самолету с делегацией Госдумы запретили пролететь над Швецией и Финляндией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.