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Дуров заявил о возможном ограничении работы каналов в Telegram

Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу каналов в мессенджере как в России, так и на Украине на время военного конфликта. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность», — пояснил Дуров.

Он также призывал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в мессенджере в данное время: «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь».

Основатель Telegram резюмировал свое сообщение тем, что в случае эскалации ситуации руководство мессенджера рассмотрит возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта.

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Сергей Равин
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