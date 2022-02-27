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Meta прокомментировала возможность отключения Facebook и Instagram в России

В Meta заявили, что компания не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России

Meta не намерена сама отключать социальные сети Facebook и Instagram в России. Так возможность блокировки платформ прокомментировал вице-президент компании, сообщает ТАСС.

По его словам, Meta получает просьбы украинцев об отключении России от Facebook и Instagram. Вместе с тем, компания считает, что этого делать нельзя, заявил вице-президент.

Марина Совина
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