Meta прокомментировала возможность отключения Facebook и Instagram в России
В Meta заявили, что компания не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России
Meta не намерена сама отключать социальные сети Facebook и Instagram в России. Так возможность блокировки платформ прокомментировал вице-президент компании, сообщает ТАСС.
По его словам, Meta получает просьбы украинцев об отключении России от Facebook и Instagram. Вместе с тем, компания считает, что этого делать нельзя, заявил вице-президент.