Россиянка сняла жилье у моря в Таиланде за 20 тысяч рублей и назвала его минусы

Российская туристка, побывавшая на тайском курорте Паттайя, пожаловалась на запахи еды в арендованном жилье. Плюсы и минусы отдыха девушка назвала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила путешественница, она сняла однокомнатную квартиру в шаговой доступности от моря в кондоминиуме — популярном, по ее словам, среди российских туристов виде жилья на курорте. Аренда обошлась ей в 20 тысяч рублей, не считая стоимости коммунальных услуг.

«Чаще всего это современные жилые комплексы, состоящие из одного или нескольких корпусов. Они имеют отельную инфраструктуру: бассейны, игровая комната с настольным теннисом и бильярдом, спортзал, открытая и подземная парковка, лаунджи, ухоженная территория с садом и прогулочными дорожками, услуги охраны и управляющего офиса», — объяснила устройство кондоминиумов туристка.

Несмотря на близость пляжа и рынка, а также современный вид комплекса, автор блога отметила ряд недостатков жилья. Например, ее смутило, что в Таиланде не принято устанавливать стиральные машины в домах — до ближайшей прачечной пришлось идти 15 минут. Кроме того, девушку разочаровал несвежий ремонт в квартире: вздутый местами от влажности потолок и отклеенные обои.

«Стены очень тонкие! Я не только слышу соседей, но и чувствую запахи их еды (серьезно, я не преувеличиваю). Хорошо, что у меня на этаже занято только три квартиры. Иначе я бы сошла с ума», — назвала еще один недостаток квартиры путешественница.

Ранее в феврале российский путешественник арендовал частный дом на острове Ко Ранг в Таиланде и обнаружил обитающих в нем летучих мышей. По словам мужчины, он пытался выгнать их метлой, однако не смог этого сделать из-за большой высоты потолков.