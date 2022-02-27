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Врач объяснил длительное пребывание Жириновского в больнице

Врач Звонков: пребывание Жириновского в больнице сказывается на его организме благотворно

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Длительное пребывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского объясняется большим количеством у него сопутствующих заболеваний. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

«То, что он в больнице, сказывается на организме человека благотворно. Потому что дома он бы умер. То, что в больнице, — это его спасает», — сказал Звонков.

Он добавил, что Жириновский — пожилой человек, поэтому так долго выздоравливает. «То, что были случаи рецидивов с необходимостью вентиляции легких, кислородотерапии, связано с тем, что у него масса сопутствующих заболеваний, тяжелые сосуды, пораженные атеросклерозом. И на фоне всего этого болезнь тяжело протекает, и сложнее вытаскивать из тяжелых состояний», — заключил врач.

В субботу, 26 февраля, стало известно об улучшении состояния здоровья лидера ЛДПР. Сообщалось, что политик не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и продолжает лечение. У него наблюдается положительная динамика.

9 февраля Жириновский попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). С тех пор он находится под наблюдением медиков.

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Варвара Кошечкина
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