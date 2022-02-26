Стало известно об улучшении состояния Жириновского

Стало известно об улучшении состояния здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По информации издания, политик не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и продолжает лечение. У него наблюдается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. В последние дни состояние политика якобы ухудшалось. Появилась информация, что он с трудом мог говорить и дышать, из-за чего врачи перевели его на аппарат жизнеобеспечения. В партии эту информацию опровергли.