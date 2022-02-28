Лжеполицейскому по телефону не удалось обмануть полицейского в Подмосковье

В Подмосковье поймали одного из мошенников, которые попытались обмануть на 900 тысяч рублей полицейского, представившись его сыном и коллегой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, на служебный телефон оперативного сотрудника позвонил неизвестный, который представился его сыном. Он сообщил, что попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте, и в результате ДТП сильно пострадала девушка-водитель.

Далее в разговор вступил еще один мошенник, который представился полицейским, и сказал, что вопрос о невозбуждении уголовного дела обойдется в 900 тысяч рублей. Настоящий полицейский сказал, что у него есть лишь 295 тысяч рублей. Параллельно он сообщил коллегам, что имеет дело с телефонным мошенничеством.

Приехавшего на место курьера задержали при получении денег. Ему вменяют покушение на мошенничество, двоих его сообщников сейчас разыскивают. Задержанного мужчину уже поместили в изолятор.