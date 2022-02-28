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Найденный у доцента российского вуза арсенал попал на видео

МВД изъяло пистолеты, пулеметы и автоматы в квартире доцента вуза в Нижнем Новгороде

Сотрудники уголовного розыска МВД России нашли арсенал в квартире доцента вуза в Нижнем Новгороде. Оперативное видео показало «МВД-Медиа».

На кадрах видны несколько единиц огнестрельного оружия.

Полицейские изъяли пистолеты, автоматы, пулеметы и винтовки, охотничьи ружья, 50 патронов и 218 частей различного оружия, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, их владелец в возрасте 62 лет, работающий в учебном заведении, пояснил, что изъятое является его коллекцией. Оружие он покупал в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Любовь Ширижик
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