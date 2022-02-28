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Российского полковника оштрафовали на полмиллиона рублей за вымогательство

Суд приговорил экс-главу УЭБиПК МВД Астраханской области к штрафу в полмиллиона рублей
Денис Лазарев

Денис Лазарев. Фото: УМВД РФ по Астраханской области

Суд вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) управления МВД по Астраханской области за вымогательство взятки у подчиненного в один миллион рублей за продление трудового контракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Полицейский был признан виновным в мошенничестве и приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Речь идет о полковнике Денисе Лазареве, указывает издание «Астраханские новости».

Следствием и судом установлено, что он знал об истечении срока контракта сотрудника управления о прохождении службы в органах внутренних дел России в декабре 2021 годf. Полковник предложил подчиненному за взятку в один миллион рублей решить вопрос о продлении срока контракта. Тот заплатил ему 500 тысяч рублей наличными, а оставшуюся часть передал в виде рыбной продукции, осетрами. Как отметили в СКР, Лазарев не собирался выполнять свое обещание.

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Любовь Ширижик
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