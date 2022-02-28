Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Сан-Паулу, передает РИА Новости.

«Никаких санкций или осуждения президента Путина. <...> Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. <...> И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — сказал бразильский президент.

По словам Болсонару, Путин не преследует интересов «устраивать бойню», а о массовых убийствах мирных жителей на Украине речи не идет. Говоря о сохранении нейтралитета, он напомнил, что значительная часть украинцев говорят по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.