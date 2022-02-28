Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны ЕС захотели видеть Украину в Евросоюзе

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС захотели видеть Украину в Евросоюзе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее политолог Юрий Воскресенский сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Российская делегация уже находится на месте встречи. Участники переговоров прибыли в Белоруссию еще утром 27 февраля. По мнению Воскресенского, местом переговоров может стать одна из государственных резиденций на реке Припять.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российским самолетам запретили летать над Европой
Страны ЕС захотели видеть Украину в Евросоюзе
Члены ОБСЕ в Донецке и Луганске приготовились к эвакуации через Россию
В Раде заявили об осведомленности Зеленского о начале военной операции России
Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Названы результаты референдума за поправки в конституцию в Белоруссии
Раскрыты маршруты вывоза российских туристов из Европы
Известная актриса сравнила Москву и Санкт-Петербург
ОБСЕ отчиталась об эвакуации почти всей миссии с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.