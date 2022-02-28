Страны ЕС захотели видеть Украину в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее политолог Юрий Воскресенский сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Российская делегация уже находится на месте встречи. Участники переговоров прибыли в Белоруссию еще утром 27 февраля. По мнению Воскресенского, местом переговоров может стать одна из государственных резиденций на реке Припять.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.