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Стала известна дата переговоров России и Украины

Политолог Воскресенский сообщил, что переговоры РФ и Украины пройдут утром 28 февраля

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области. Об этом политолог Юрий Воскресенский сообщил в интервью РИА Новости.

«Доберутся скорее всего, если не произойдет никаких чрезвычайных событий, они только к утру завтрашнего дня (28 февраля, — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Воскресенский.

По его словам, украинская делегация едет в Белоруссию через Польшу из-за соображений безопасности. «Побоялись ехать напрямую, чтобы отряды территориальной обороны их не приняли за диверсантов», — сообщил он.

Российская делегация уже находится на месте встречи. Участники переговоров прибыли в Белоруссию еще утром 27 февраля.

По мнению Воскресенского, местом переговоров может стать одна из государственных резиденций на реке Припять.

Ранее стало известно, что делегации России и Украины приступят к переговорам в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Как сообщает «Sputnik Беларусь», встреча будет проходить в пункте пропуска Александровка (с украинской стороны — Вильча). По заявлениям украинской стороны, переговоры пройдут без предварительных условий.

Марина Совина
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