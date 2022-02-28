Начальнику отдела ГИБДД в Татарстане дали 7,5 лет за взятки за экзамены по ПДД

Начальнику регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД по Арскому району в Татарстане дали 7,5 лет за взятки за экзамены по ПДД, а его подчиненному — 8,5. Они будут отбывать срок в колониях строгого режима, если приговор вступит в законную силу. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает «Татарстан-24».

По данным издания, бывший начальник РЭО и его подчиненный пошли под суд за получение взяток, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие считает, что с августа 2019 по январь 2020 года сотрудники ГИБДД через посредников получали деньги за сдачу теоретического экзамена по ПДД. После получения денег должностные лица вносили в документы ложные сведения об успешном прохождении экзамена.

Взятки составляли от 10 до 28 тысяч рублей, посредниками выступали несколько подчиненных. Суд дал им условные сроки лишения свободы и оштрафовал на суммы от 75 до 300 тысяч рублей. Полицейские не признали свою вину.

