52-летняя Кейт Бланшетт вышла в свет в платье с декольте и вызвала споры в сети

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появилась на премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2022 в наряде с декольте и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

52-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем черном платье модного дома Armani без рукавов и с глубоким декольте. Ее образ дополнили серьги и кольца с крупными камнями. Волосы Бланшетт были уложены волнами.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид актрисы в комментариях под материалом. Одни раскритиковали ее откровенный наряд. «Похоже, ее грудь вот-вот выскочит», «Зачем показывать так много? Или это сейчас единственный способ обратить на себя внимание? Неправильный выбор платья», «Полуголая. Прикройся, пожалуйста. Думал, что в ней больше благородства», — негодовали они.

Другие, напротив, восхитились образом звезды. «Она отлично выглядит для своего возраста», «Такая естественная красота. Классная и элегантная, как и всегда», «Простой, сексуальный и потрясающий наряд для женщины с маленькой грудью», «Вот это да! Она выглядит потрясающе!» — хвалили фанаты.

Ранее в феврале испанскую актрису Пенелопу Крус раскритиковали в сети из-за выхода в свет в мини-платье. 47-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Официальный конкурс» в одежде люксового бренда Chanel. На размещенных кадрах она запечатлена в мини-платье с длинным рукавом фиолетового цвета, украшенным черной монограммой марки.