Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

52-летняя Кейт Бланшетт вышла в свет в платье с декольте и вызвала споры в сети

Кейт Бланшетт раскритиковали за появление на SAG Awards 2022 в откровенном платье Armani

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появилась на премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2022 в наряде с декольте и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

52-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем черном платье модного дома Armani без рукавов и с глубоким декольте. Ее образ дополнили серьги и кольца с крупными камнями. Волосы Бланшетт были уложены волнами.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид актрисы в комментариях под материалом. Одни раскритиковали ее откровенный наряд. «Похоже, ее грудь вот-вот выскочит», «Зачем показывать так много? Или это сейчас единственный способ обратить на себя внимание? Неправильный выбор платья», «Полуголая. Прикройся, пожалуйста. Думал, что в ней больше благородства», — негодовали они.

Другие, напротив, восхитились образом звезды. «Она отлично выглядит для своего возраста», «Такая естественная красота. Классная и элегантная, как и всегда», «Простой, сексуальный и потрясающий наряд для женщины с маленькой грудью», «Вот это да! Она выглядит потрясающе!» — хвалили фанаты.

Ранее в феврале испанскую актрису Пенелопу Крус раскритиковали в сети из-за выхода в свет в мини-платье. 47-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Официальный конкурс» в одежде люксового бренда Chanel. На размещенных кадрах она запечатлена в мини-платье с длинным рукавом фиолетового цвета, украшенным черной монограммой марки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Правительство анонсировало план спасения экономики России
На переговорах России и Украины нашлись представители Белоруссии
52-летняя Кейт Бланшетт вышла в свет в платье с декольте и вызвала споры в сети
Оценен ущерб от санкций для экономики России
Верховный суд принял решение о ликвидации «Международного Мемориала»
Риелторы рассказали об изменениях на рынке недвижимости
Доктор Мясников раскрыл неожиданное последствие курения
Глава Калмыкии сообщил о гибели уроженца республики в спецоперации в Донбассе
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Донецку и Горловке
Власти понадеялись на деньги российских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.