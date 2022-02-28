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В США оценили угрозу России для НАТО

Представитель Пентагона Кирби заявил, что Россия не угрожает странам НАТО
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Dod / Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге прокомментировал потенциальную угрозу России для стран Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

Кирби оценил, угрожает ли Россия странам НАТО, и на соответствующий вопрос ответил отрицательно. В частности, он сказал «нет» на уточнение, видит ли Вашингтон опасность для своих союзников в контексте статьи пять устава о коллективной безопасности, которая подразумевает совместный ответ при угрозе одному из членов альянса.

Ранее Белый дом пообещал не направлять войска на Украину воевать с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки. Она напомнила, что не существует ситуации, при которой президент США Джо Байден решит отправить американских военнослужащих на Украину для сражений против России. По мнению Псаки, глава государства не откажется от этой позиции ни при каких условиях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил в ходе обращения к согражданам. Путин также выступил с заявлением к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России станет незамедлительным.

Марина Совина
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