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Столтенберг заявил о новом плане военной помощи НАТО для Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил об оказании военной и финансовой помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Члены НАТО усилят поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью, о новом плане помощи альянса для Киева заявил генсек организации Йенс Столтенберг в личном Twitter-аккаунте.

«Я только что говорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и выразил признание храбрости [украинского] народа и вооруженных сил страны. Союзники по НАТО усилят поддержку средствами противовоздушной обороны, противотанковым оружием, а также иной военной, финансовой и гуманитарной помощью», — заявил генсек.

Ранее президент США Джо Байден сообщил об оказании поддержки союзникам по НАТО в Европе и приказал развернуть дополнительные силы США в регионе. Байден напомнил, что ранее пообещал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».

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Дмитрий Сотак
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