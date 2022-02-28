Столтенберг заявил о новом плане военной помощи НАТО для Украины

Члены НАТО усилят поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью, о новом плане помощи альянса для Киева заявил генсек организации Йенс Столтенберг в личном Twitter-аккаунте.

«Я только что говорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и выразил признание храбрости [украинского] народа и вооруженных сил страны. Союзники по НАТО усилят поддержку средствами противовоздушной обороны, противотанковым оружием, а также иной военной, финансовой и гуманитарной помощью», — заявил генсек.

Ранее президент США Джо Байден сообщил об оказании поддержки союзникам по НАТО в Европе и приказал развернуть дополнительные силы США в регионе. Байден напомнил, что ранее пообещал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».