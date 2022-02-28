Песков назвал опасным фактором поставки Западом вооружения на Украину

Поставки западными странами оружия на Украину являются опасным и дестабилизирующим фактором, который не способствует восстановлению порядка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал преступными действия Украины в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Он отметил, что поставка оружия Киеву «лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны (Украины — прим. «Ленты.ру»), которая в целом подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении ЛНР и ДНР, устремлениям».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

27 февраля Путин приказал начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.