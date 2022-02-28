Песков оценил приказ Путина об особом режиме дежурства стратегических сил

Приказ президента России Владимира Путина, касающийся перевода российских сил сдерживания в особый режим дежурства не имеет двойного дна. Так принятое решение оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]», — пояснил официальный представитель Кремля, добавив, что в данном случае речь идет об «абсолютно исчерпывающей» команде верховного главнокомандующего.

Ранее Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.