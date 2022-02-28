В Раде заявили об осведомленности Зеленского о начале военной операции России

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил об осведомленности президента Украины Владимира Зеленского о начале российской военной спецоперации в Донбассе. Он высказал мнение в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», — сказал депутат.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.