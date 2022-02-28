Глава ЕК оценила необходимость «заплатить цену» за меры против России

Европейцам придется заплатить цену за меры, введенные против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе интервью для телеканала Euronews.

«Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной», — сказала глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос, как далеко зайдет солидарность с Украиной, ведь Европе «придется заплатить цену за эти меры».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответные меры России на новые cанкции последуют, принцип взаимности будет действовать. Насколько санкции будут симметричны или асимметричны, будет зависеть от анализа рестрикций, уточнил он. «Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов», — заявил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к населению.