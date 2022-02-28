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В России заявили о невозможности ООН обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ

Захарова заявила, что ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ в Женеве
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве. Ее слова прозвучали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», запись выпуска доступна в YouTube.

Она уточнила, что страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов.

«Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров», — объяснила она.

Ранее в феврале глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал украинские власти к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и выполнению Минских соглашений. Председатель СПЧ также напомнил о возможных жертвах в случае эскалации обстановки.

Марина Совина
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