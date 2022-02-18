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Глава СПЧ призвал Киев к мирному урегулированию в Донбассе

Глава СПЧ Фадеев призвал власти Украины к мирному урегулированию в Донбассе

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал украинские власти к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и выполнению Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram.

«Появившаяся информация о вооруженных провокациях со стороны украинских вооруженных сил в отношении мирных жителей ЛНР и ДНР вызывает самое глубокое беспокойство и выводит на запредельный уровень напряженность, нагнетавшуюся официальным Киевом и странами Запада в течение нескольких месяцев. Призываем украинские власти проявить сдержанность и вернуться к процессу мирного урегулирования путем последовательного выполнения Минских соглашений», — сообщил Фадеев.

Председатель СПЧ также напомнил о возможных жертвах в случае эскалации обстановки. «Любое военное противостояние чревато масштабными нарушениями прав человека, прежде всего под угрозой оказываются жизни детей, женщин, стариков, в том числе большого числа российских граждан, проживающих в непризнанных республиках», — подчеркнул Фадеев.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. По разным подсчетам, силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины выпустили десятки снарядов, чаще всего сообщается об использовании мин калибра 120 миллиметров.

Марина Совина
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