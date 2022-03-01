Зеленский призвал закрыть для России все аэропорты мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо закрыть небо для российских ракет, самолетов и вертолетов. Он также призвал закрыть доступ России ко всем портам, каналам и аэропортам мира, сообщает РИА Новости.

«Нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов… Такой стране нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов», — заявил украинский лидер в своем новом видеообращении к гражданам страны.